استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 12 يونيو

شهدت أسعار الدولار استقرارا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم 12 يونيو.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي 30.8423، حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وسجل في بنك التنمية الصناعية، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك اليوم:

وشهد سعر الدولار في معظم البنوك الخاصة حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل في بنك QNB،30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

كما سجل في المصرف العربي الدولي، للشراء و30.95 جنيه للبيع.

و الأهلي المتحد، للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفيصل الإسلامي، للشراء و30.95 جنيه للبيع.

والتجاري الدولي CIB، للشراء و30.95 جنيه للبيع.

والإمارات دبي الوطني، للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد، للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وأبوظبي التجاري، سجل الدولار أمام الجنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول، للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك المشرق، للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولا في بنك المصري لتنمية الصادرات، للشراء و30.95 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك الاستثمار العربي، للشراء و30.95 جنيه للبيع

سجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع ،

كما سجل في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.