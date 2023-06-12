لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. افتتاح محطة بخارية هجينة بالجامعة اليابانية تعمل بالطاقة الشمسية

افتتح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، محطة بخارية هجينة تجريبية داخل الجامعة تعمل بمشاركة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والتبريد، وذلك بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المشروع يهدف إلى استغلال الطاقة الشمسية كمصدر مشارك للطاقة لتشغيل منظومة هجينية لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه العذبة بالإضافة إلي التبريد.

وأوضحت الدكتورة منى جمال الدين ابراهيم - عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات ورئيس المشروع أن النظام يتكون من وحدة طاقة بخارية تعمل بالسولار مع مشاركة من الطاقة الشمسية المركزة (CSP) لإنتاج الطاقة الكهربية، والبخار الخارج من التوربينة يتم استغلاله في تشغيل كل من وحدتي التحلية والتبريد.

وأضافت أنه يتم انتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 5 كيلو وات وانتاج 1 متر مكعب يوم من المياه المحلاه كما يتم إنتاج 5 كيلووات تبريد من خلال وحدة تبريد تعمل بالامتصاص. علماً بأن أغلب المكونات يتم تصنيعها محلياً.

وأكدت عميد الكلية ان المشروع يسعى الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة وهى:

الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية.

الهدف 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية.

الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.

الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

الهدف 13: العمل المناخي.

الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.