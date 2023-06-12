"التعليم العالي": حصاد أداء الجامعات التكنولوجية خلال العام المالي 2022/2023

تستعرض وزراة التعليم العالي، تقرير حصاد العام في مجال التعليم التكنولوجي لعام ٢٠٢٣، تضمن الآتي: زاد اهتمام الدولة بقطاع التعليم التكنولوجي، الذي يُعد أحد المسارات الهامة في التعليم الجامعي، وذلك في ظل الدعم غير المسبوق الذي قدمته القيادة السياسية بإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، مُجهزة وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ بما يدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتغيير نظرة المجتمع نحو هذا المسار التعليمى الهام.

وقد بدأت الدراسة في 7 جامعات تكنولوجية (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية) خلال العام الدراسي 2022/2023، لتعمل جنبًا إلى جنب مع الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة التكنولوجية - بني سويف التكنولوجية - الدلتا التكنولوجية) التي بدأت الدراسة بها منذ عام 2019.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور الجامعات التكنولوجية في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، مشيدًا ببروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية، وتجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة، مؤكدًا أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة التي تنفذها الجامعات، موضحًا أن العام الدراسي 2022/2023 شهد تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة للجامعات التكنولوجية، وذلك في إطار تقديم رسالتها التعليمية والعلمية والبحثية.

وأوضح الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية أن الجامعة وقعت عدة بروتوكولات تعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات المختلفة، منها: الكلية العسكرية التكنولوجية، وجمعية مُستثمري المناطق الصناعية، وجامعة النهضة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والمعهد العالي للعلوم الإدارية، والمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف، ومجمع عمال مصر وشركة روك ستيل للحديد والصلب، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الكوري الجنوبي للحصول على منحة بقيمة 8 مليون دولار؛ لتطوير واستحداث برامج دراسية حديثة وتأهيل المعامل والاستوديو، مشيرًا إلى المشاركة في العديد من المؤتمرات والمعارض وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية والندوات وورش العمل، وتنظيم دورات وزيارات علمية تدريبية للطلاب للمؤسسات الصناعية، وإنشاء وحدة "مبتكر" لدعم الطلاب أصحاب أفكار المشروعات والأبحاث العلمية المختلفة، وتدشين مركز "إبداع" لرعاية الموهوبين والمُبدعين في مختلف الفنون والمجالات.

وأضاف د. عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية أن الجامعة وقعت بروتوكول تحالف إقليم الدلتا والذي يضم ١٤ جامعة وعدد من شركاء القطاع الخاص، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع المعهد القومي للمعايرة، الكلية العسكرية التكنولوجية، شركة أوتوترونيك المُتخصصة في خدمات صناعة السيارات، شركة جيت سولار للطاقة الشمسية، وبروتوكول تعاون ثلاثي بين الجامعة وشركة ميديكال هوم للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ومصنع ميديكال تكنولوجي للشرائح والمسامير، ومذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات، كما تم افتتاح فرع للجامعة بواحة السيليكون بمدينة السادات؛ لتقديم برامج دراسية بمجال تكنولوجيا المعلومات، وتوقيع عقد إنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، والمشاركة في مُنتدى العلوم والتكنولوجيا الدولي لتحييد الكربون بالصين، وكذلك المشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات وورش العمل، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية وللمؤسسات الصناعية، فضلًا عن تنظيم ندوات علمية ومسابقات فنية ورياضية وثقافية، وبحث آليات تعزيز التعاون مع مسئولي عدة مؤسسات محلية ودولية.

وأوضح د. محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة نظمت زيارات ميدانية للمؤسسات الصناعية لطلابها، وعقدت منافسات رياضية وفنية وثقافية، كما تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون، أبرزها: جامعة ستراسكلايد Strathclyde Scotland UK والهيئة العربية للتصنيع، والجامعة الأمريكية؛ لإنشاء مركز التطوير المهني، ومعهد ساليزيان دون بوسكو، وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والكلية العسكرية التكنولوجية، وشركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف".

كما تسعى الجامعة إلى عقد شراكات دولية مع عدد من الدول منها (كوريا، الصين، إنجلترا)، فضلًا عن تحسين البنية التحتية من خلال استحداث معامل حديثة للجامعة مُجهزة بأعلى التقنيات التكنولوجية، وتجهيز الشبكة الداخلية للجامعة، وتوفير نظام برمجيات؛ لتسهيل العملية التعليمية.

وأشار الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية إلى أن الجامعة وقعت العديد من بروتوكولات التعاون، وأبرزها مع جامعة أسيوط، ومصنع سيكو لصناعة أجهزة الهاتف المحمول بأسيوط، وجمعية المُستثمرين بأسيوط، فضلًا عن فتح المجال أمام طلابها لعمل زيارات ميدانية علمية إلى عدد من الجهات الصناعية، والمشاركة في المؤتمرات والمُلتقيات الطلابية والندوات التثقيفية والتوعوية وورش العمل المختلفة، والاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء، بجانب تجهيز الأماكن المخصصة للجامعة بواحة السيلكون بالقرية الذكية بأسيوط الجديدة بالأجهزة والمُعدات اللازمة، وتنظيم عدد من المنافسات الرياضية وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، لافتًا إلى أن الدراسة بدأت في كليتي (تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا العلوم الصحية)، ويتم تقديم 6 برامج دراسية وهي: (تكنولوجيا الصناعات الدوائية، تكنولوجيا قطاع الأسنان، تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تكنولوجيا المعلومات IT، تكنولوجيا شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي).

وأكد د. منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية أن الجامعة نظمت العديد من الأنشطة الطلابية الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية ونشاط الجوالة، وكذلك تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات توعوية ودورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، فضلًا عن تنظيم المُلتقى الأول للتوظيف ومعرض التصنيع الغذائي والمعرض الشامل لجميع برامج الجامعة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعتي طنطا وكفر الشيخ وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكُبرى، شركة ملامح للملابس الجاهزة، وشركة مضارب الغربية، ومجمع عمال مصر، وشركة سمنود للنسيج والوبريات، وجمعية النهضة للتنمية، وتوقيع بروتوكول تحالف إقليم الدلتا بالشراكة مع جامعات ومؤسسات صناعية وشركات بالإقليم، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم من خلال كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 3 برامج دراسية وهي: (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الملابس الجاهزة).

ونوه الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية إلى أن الجامعة أبرمت العديد من بروتوكولات التعاون، ومنها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومعهد إعداد القادة، وشركة "أوركيديا" للصناعات الدوائية، وشركة فاركو للصناعات الدوائية، ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة "ابدأ" بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية وتوعوية، وكذلك تنظيم زيارات علمية ميدانية للطلاب للمؤسسات الصناعية والشركات والمستشفيات؛ لصقل خبرات الطلاب، وتشجيع الطلاب على تقديم مشروعات تطبيقية في بعض المقررات الدراسية، بالإضافة إلى تنظيم عدة أنشطة رياضية وفنية، موضحًا أن الجامعة تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي تشمل أقسام (تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا السكك الحديدية وتكنولوجيا الجرارات والمُعدات الزراعية وتكنولوجيا الغزل والنسيج وتكنولوجيا الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتي تشمل أقسام (تكنولوجيا الصناعات الدوائية وتكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية وتكنولوجيا مساعد تمريض وتكنولوجيا تركيبات الأسنان).

وأشارت الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية إلى أن الجامعة وفرت 62 تدريبًا عمليًا بواقع 2982 فرصة تدريبية لطلاب الجامعة بالمؤسسات الصناعية والخدمية، كما نظمت الجامعة مسابقة "انتج ابتكر" لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبتكرين، وشاركت في مبادرة الشراكة الدولية للتعليم العالي مع ممثلي الجامعات الأمريكية، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة راميدا فارما للصناعات الدوائية، فضلًا عن المشاركة في مبادرة "تكافؤ" لدعم الطلاب المُتفوقين بالجامعات التكنولوجية، بالإضافة إلى عقد ندوات علمية تخصصية وورش عمل، وتنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية والبحثية والخدمية، بجانب تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والمسابقات العلمية لاكتشاف مواهب الطلاب، وإقامة مركز الدعم الطلابي، موضحة أن الجامعة تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تقدم برامج : (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تكنولوجيا السكك الحديد)، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التي تقدم برامج (تكنولوجيا الصناعات الدوائية - تكنولوجيا تركيبات الأسنان).

ولفت د. عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية إلى زيارة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجامعة؛ لتفقد المنشآت والمباني الجديدة، مضيفًا أن الجامعة وقعت بروتوكولات تعاون مع جامعة الأقصر، وجامعة جنوب الوادي، ومكتبة مصر العامة، والانضمام للتحالف الإقليمي بجنوب الصعيد، بالإضافة إلى تنظيم ورش العمل وندوات توعوية وتثقيفية وتدريبات عملية للطلاب، ومسابقات فنية وثقافية ورياضية، كما عقدت الجامعة المؤتمر الأول لشباب التكنولوجيين، كما شاركت الجامعة في العديد من المؤتمرات الهامة، مشيرًا إلى أن الجامعة طرحت برامج دراسية متميزة وهي: (تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر).

ولفت د. مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية إلى أن الجامعة نظمت العديد من الندوات التوعوية والدينية، وقامت بتشجيع الطلاب على المشاركة في ورش العمل والأنشطة الطلابية المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات، وتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة كلاوستال الألمانية وشركة H2 Core Systems لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع المؤسسات التعليمية والصناعية والمجتمعية، ومنها جامعة بورسعيد، وجمعية شباب مصر الخير لتنمية المجتمع، وفندق هلنان ببورفؤاد لتدريب الطلاب عمليًا، بالإضافة إلى بحث آليات التعاون مع جامعة بوليتكنك ميلانو وشركة إيني الإيطاليتين، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم 5 برامج دراسية وهي: (تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا الصناعات الغذائية، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا النقل البحري والموانئ، تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر).

وأوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم والمُشرف على جامعة مصر التكنولوجية الدولية، أنه تم بحث مُستجدات المنحة المُقدمة من جامعة KOREATECH لتطوير قسم الأوتوترونكس وتقديم منح الدكتوراه لخريجي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتدريب الطلاب عمليًا بهدف صقل مهاراتهم لتأهيلهم لسوق العمل، كما أن الجامعة لديها العديد من الشراكات المحلية والدولية، وتم تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم 3 كليات بـ (القاهرة والفيوم وأسيوط)، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة، وتقدم الكلية التكنولوجية بالقاهرة برامج: (تكنولوجيا انظمة التحكم الصناعية، تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الأوتوترونكس، الميكاترونكس، الأمن السيبراني، علوم البيانات)، وتقدم الكلية التكنولوجية بالفيوم برامج: (تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات)، وتقدم الكلية المصرية الالمانية للتكنولوجيا بأسيوط برامج: (تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا المعلومات)، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم 4 مدارس فنية بكل من (القاهرة والفيوم وأسيوط وأبو غالب)، ومدرسة مهنية بالفيوم وتعُد هي الجامعة الوحيدة التي يوجد بها مدارس وكليات، وهو ما يمكن الطالب من الالتحاق بها بعد حصوله على الشهادة الإعدادية وحتى حصوله على درجة الدكتوراة المهنية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تُمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي، حيث تستهدف تأهيل الخريجين لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية عقدت خلال الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات تعليمية وصناعية؛ لتدريب الطلاب عمليًا والارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية لديها، حيث يتم التدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المُحيط بهذه الجامعات، وذلك بما يتماشى مع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الجامعات التكنولوجية أصبحت تنضم للتحالفات الإقليمية التي تتم بين المؤسسات التعليمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافي، مؤكدًا أن الإقبال الكبير الذي شهدته الجامعات التكنولوجية خلال العام الدراسي 2022/2023 يعكس الثقة التى أصبحت تتمتع بها هذه الجامعات وثقة الطلاب وأولياء الأمور فيها؛ نظرًا لما تقدمه من برامج دراسية حديثة ومُتميزة والاهتمام بالتدريبات العملية؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

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