إصابة فلسطينيين اثنين في اعتداءات للاحتلال على مدينة نابلس

أصيب فلسطينيان اثنان، أمس الجمعة، بجروح في اعتداءات لقوات الاحتلال على الفلسطينيين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه نقل شاب فلسطيني لمستشفى رفيديا، بعد إصابته بجروح، بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه،في أثناء مروره على حاجز حوارة بمدينة نابلس، كما أصيب شاب آخر في اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب، لدى مروره على حاجز صرة قرب نابلس.

وفي مدينة رام الله، أصيب ثلاثة فلسطينيين، بينهم مسنة، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية دير دبوان شرق المدينة،وإطلاقها الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين.