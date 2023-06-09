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الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لأول مرة.. فيديو ميار الببلاوي ترد على مُهاجميها والسبب وفاء مكي

ميار الببلاوي مع
ميار الببلاوي مع محررة البوابة نيوز
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  علقت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي على الهجوم الحاد الذي تعرضت له خلال الفترة الماضية وقالت خلال حوارها مع البوابة نيوز : أقول لكل شخص شتمني وهاجمني في هذا الأمر أنا أفوض أمري لله و كيف تنقدوني وأنتم لا تعلمون كل تفاصيل الأزمة فأنا ليس رد فعل لكم وأقولها بالمعني الدراج " أنا مين علشان أبرأ والقضاء المصري عادل وحسم القضية " و لن أسمح لأحد بعد هذا الحوار يتهمني إنني كاتمة الشهادة أو يجيب سيرتي وإذا حدث غير ذلك سوف أتخذ ضده كافة الأجراءات القانونية.

https://youtu.be/dMM5tUbctFE
لأول مرة ميار الببلاوي ترد على م هاجميها والسبب وفاء مكي البوابة نيوز وفاء مكي