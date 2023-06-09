لأول مرة.. فيديو ميار الببلاوي ترد على مُهاجميها والسبب وفاء مكي

علقت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي على الهجوم الحاد الذي تعرضت له خلال الفترة الماضية وقالت خلال حوارها مع البوابة نيوز : أقول لكل شخص شتمني وهاجمني في هذا الأمر أنا أفوض أمري لله و كيف تنقدوني وأنتم لا تعلمون كل تفاصيل الأزمة فأنا ليس رد فعل لكم وأقولها بالمعني الدراج " أنا مين علشان أبرأ والقضاء المصري عادل وحسم القضية " و لن أسمح لأحد بعد هذا الحوار يتهمني إنني كاتمة الشهادة أو يجيب سيرتي وإذا حدث غير ذلك سوف أتخذ ضده كافة الأجراءات القانونية.

https://youtu.be/dMM5tUbctFE