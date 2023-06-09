علقت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي على الهجوم الحاد الذي تعرضت له خلال الفترة الماضية وقالت خلال حوارها مع البوابة نيوز : أقول لكل شخص شتمني وهاجمني في هذا الأمر أنا أفوض أمري لله و كيف تنقدوني وأنتم لا تعلمون كل تفاصيل الأزمة فأنا ليس رد فعل لكم وأقولها بالمعني الدراج " أنا مين علشان أبرأ والقضاء المصري عادل وحسم القضية " و لن أسمح لأحد بعد هذا الحوار يتهمني إنني كاتمة الشهادة أو يجيب سيرتي وإذا حدث غير ذلك سوف أتخذ ضده كافة الأجراءات القانونية.
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لأول مرة.. فيديو ميار الببلاوي ترد على مُهاجميها والسبب وفاء مكي
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