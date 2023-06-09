مقتل شقيق قاتل عروس قليوب على يد ابن عمها بالقليوبية

شهدت منطقة عزبة العطا الله، التابعة لمركز شرطة قليوب، بمحافظة القليوبية، مشاجرة بين طرفين أقارب بسبب خلافات سابقة على إثر واقعة مقتل عروس قليوب يوم حنتها على يد ابن عمتها “عريسها”، حيث أقدم ابن عم العروس المقتولة ويدعى ع. م على قتل نجل عمته، شقيق قاتل عروس قليوب، بإطلاق عيار ناري "فرد خرطوش" عليه أودى بحياته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وألقي القبض على المتهم وجرى تحريز السلاح المستخدم بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة مركز قليوب، بوفاة شخص يدعي "ص. ا" مقيم بدائرة المركز على يد نجل عمته يدعى "ع. م"، حيث تربص المتهم للمجني عليه أثناء شرائه فاكهه بافتعال مشادة كلامية بينهما، وأخرج فرد خرطوش من طيات ملابسه، وأطلق صوبه عيارا ناريا أودى بحياته على الفور.

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وكشفت التحريات أن طرفي المشاجرة أقارب وكان بينهم خلافات سابقة بسبب واقعة قتل الفتاة المعروفة إعلاميا بـ عروس قليوب، والتي قتلها نجل عمتها “عريسها”، يوم حنتها وقبل عرسها بيوم وذلك منذ عامين، وبالتحديد عام 2021، وتطورت تلك الخلافات يوم الواقعة عندما تربص المتهم للمجني عليه أثناء شرائه الفاكهة اليوم، وافتعل مشاجرة مه انتهت بقتله.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.