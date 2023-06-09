حريق هائل وأصوات انفجارات في مدينة هامبورج الألمانية

كشفت وسائل اعلام المانية عن اندلاع حريق ضخم وتصاعدت سحب الدخان السوداء في أحد مواقع البناء فوق هافن في مدينة هامبورج الألمانية، وحذرت فرق الإطفاء من أن السكان قد يتعرضون للضرر جراء انبعاث غازات الدخان.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن حريقا اندلع في هافن بهامبورج، ولفت إلى أن المبنى المتضرر لا يزال قيد الإنشاء.

وأشارت الشرطة عبر حسابها على "تويتر"، إلي وجود "أصوات فرقعات" ناجمة عن انفجار إسطوانات الغاز في موقع البناء.

كما ناشدت السكان بالابتعاد عن المنطقة المحيطة بموقع الحادث، لتقليل "الضرر" جراء انبعاثات الدخان. وفي أعقاب هذا توجهت عربات إطفاء تابعة للمكان وتعمل الآن لإخماد الحريق، كما لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.