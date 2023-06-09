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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حريق هائل وأصوات انفجارات في مدينة هامبورج الألمانية

حريق
حريق
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كشفت وسائل اعلام المانية عن اندلاع حريق ضخم وتصاعدت سحب الدخان السوداء في أحد مواقع البناء فوق هافن في مدينة هامبورج الألمانية، وحذرت فرق الإطفاء من أن السكان قد يتعرضون للضرر جراء انبعاث غازات الدخان.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن حريقا اندلع في هافن بهامبورج، ولفت إلى أن المبنى المتضرر لا يزال قيد الإنشاء.

وأشارت الشرطة عبر حسابها على "تويتر"، إلي وجود "أصوات فرقعات" ناجمة عن انفجار إسطوانات الغاز في موقع البناء.

كما ناشدت السكان بالابتعاد عن المنطقة المحيطة بموقع الحادث، لتقليل "الضرر" جراء انبعاثات الدخان. وفي أعقاب هذا توجهت عربات إطفاء تابعة للمكان وتعمل الآن لإخماد الحريق، كما لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.

حريق هامبورج فرقعات مواقع البناء