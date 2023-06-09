كندا تدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط بـ69 مليون دولار

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، عن تقديم تمويل بأكثر من 69.5 مليون دولار لما مجموعه 26 مشروعا لدعم الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى.

ومن خلال برنامج عمليات السلام والاستقرار واستراتيجية الشرق الأوسط، تستثمر كندا 39.6 مليون دولار في 6 مشاريع لدعم بناء السلام المحلي و7 مشاريع لدعم جهود إعادة بناء المجتمعات المحلية وإزالة الألغام واستعادة الخدمات الأساسية في العراق، وفاق لبيان صادر من وزارة الخارجية الكندية.

تضع هذه المشاريع النساء في قلب جهود كندا للمساعدة في ضمان اتباع نهج أكثر شمولًا واستجابةً للنوع الاجتماعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ومن خلال برنامج بناء القدرات لمكافحة الإرهاب واستراتيجية الشرق الأوسط، تستثمر كندا أكثر من 30.3 مليون دولار في 13 مشروعًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى لدعم الحرب العالمية ضد الإرهاب والتطرف.

تتوافق هذه المشاريع مع جهود التحالف الدولي ضد داعش للتكيف مع التهديد المتطور الذي يشكله داعش وللمساعدة في معالجة الظروف الأساسية للتطرف والعنف في هذه المناطق.