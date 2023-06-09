نشرة الحوادث| شاب يقتل والده بالسيدة زينب .. مقتل خفير وتقطيع جسده لأشلاء في العجوزة



رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، شاب يقتل والده بطعنات سكين ويلقى جثته من الطابق الثامن بالسيدة زينب، انتقام صديق.. تفاصيل مقتل خفير وتقطيعه لأشلاء في العجوزة، و ابن عم عروسة قليوب المقتولة يوم حنتها يقتل شقيق العريس .. وإليكم التفاصيل.



شاب يقتل والده بطعنات سكين ويلقى جثته من الطابق الثامن بالسيدة زينب

https://www.albawabhnews.com/4820239

انتقام صديق.. تفاصيل مقتل خفير وتقطيعه لأشلاء في العجوزة

https://www.albawabhnews.com/4820244



ابن عم عروسة قليوب المقتولة يوم حنتها يقتل شقيق العريس

https://www.albawabhnews.com/4820245



«منوم بالعصير».. كلمة السر فى قتل خفير وتقطيع جثته بالعجوزة

https://www.albawabhnews.com/4820306



ضبط 35 ألف كارت ملابس كرتون بدون ترخيص داخل مطبعة بعين شمس

https://www.albawabhnews.com/4820010

شاب يقتل نجل خالته بسبب خلافات على الميراث في المنيرة الغربية

https://www.albawabhnews.com/4819878