نشرة الحوادث| شاب يقتل والده بالسيدة زينب .. مقتل خفير وتقطيع جسده لأشلاء في العجوزة

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، شاب يقتل والده بطعنات سكين ويلقى جثته من الطابق الثامن بالسيدة زينب، انتقام صديق.. تفاصيل مقتل خفير وتقطيعه لأشلاء في العجوزة، و ابن عم عروسة قليوب المقتولة يوم حنتها يقتل شقيق العريس .. وإليكم التفاصيل.
شاب يقتل والده بطعنات سكين ويلقى جثته من الطابق الثامن بالسيدة زينب
https://www.albawabhnews.com/4820239
انتقام صديق.. تفاصيل مقتل خفير وتقطيعه لأشلاء في العجوزة
https://www.albawabhnews.com/4820244
ابن عم عروسة قليوب المقتولة يوم حنتها يقتل شقيق العريس
https://www.albawabhnews.com/4820245
«منوم بالعصير».. كلمة السر فى قتل خفير وتقطيع جثته بالعجوزة
https://www.albawabhnews.com/4820306
ضبط 35 ألف كارت ملابس كرتون بدون ترخيص داخل مطبعة بعين شمس
https://www.albawabhnews.com/4820010
شاب يقتل نجل خالته بسبب خلافات على الميراث في المنيرة الغربية
https://www.albawabhnews.com/4819878