الرئيس الأمريكى يعرض المساعدة.. حرائق الغابات «المدمرة » تستعر فى كندا وتهدد حياة الملايين

تستعر مئات من حرائق الغابات "المدمرة والتاريخية"، الخارجة عن السيطرة، فى أنحاء كندا، حيث امتلأت سماء البلاد بالضباب والدخان، والذى حول لون القمر إلى اللون الأحمر، ما أدى إلى تحذير السلطات من ارتفاع نسبة التلوث فى الهواء فى أجزاء كبيرة من مدينتى أونتاريو وكيبك.

ونقلت صحيفة "تورنتو ستار" الكندية، عن الخبراء قولهم، إنه مع استثناء أى عوامل رئيسية خاصة بتغير المناخ، قد يضطر الكنديون إلى الاعتياد على ذلك.

الإصابة بالأمراض

وأضافت الصحيفة، أن ذلك يعنى التعود على المخاطر المتزايدة للإصابة بأمراض الرئة والقلب والسرطان، وما ينتج عن ذلك من إجهاد على مرافق الرعاية الصحية، حيث تعانى معظم مناطق جنوب وشرق مدينة أونتاريو ومنطقة كبيرة من مدينة كيبك، من ارتفاع نسب تلوث الهواء، بسبب حرائق الغابات فى كيبك التى خرجت عن نطاق السيطرة.

تلوث الهواء

وأشارت "تورنتو ستار"، إلى أن سكان أجزاء من جبال روكى غرب جاسبر، وشمال ألبرتا، وكولومبيا البريطانية، وكذلك جنوب شمال غرب، أنفسهم فى مواقف مماثلة بسبب الحرائق فى تلك المناطق، وما نتج عنها من تلوث الهواء، ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم، أن هذه المناطق تتأثر أو من المحتمل تأثرها بدخان حرائق الغابات.

ويمكن أن يكون دخان حرائق الغابات ضارًا بصحة جميع السكان، حتى لو كانت نسبة تلوث الهواء منخفضة، ويجب على الجميع الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات لحماية صحتهم وتقليل التعرض للدخان.

تهديد حياة الملايين

وشهدت كندا بداية غير عادية لموسم حرائق الغابات بشكل مدمر وتاريخى، بسبب الظروف الجافة والحارة والرياح، ومع تقدم التغيرات المناخية بلا هوادة، وبحسب الصحيفة، ربما يكون من المتوقع حدوث المزيد من هذه الظروف وبالتالى حرائق غابات متكررة وشديدة.

وأوضحت الصحيفة، أنه مع هذه الحرائق تأتى كميات كبيرة من الدخان، ومعها مخاطر صحية تهدد حياة ملايين الكنديين، وبما أن حرائق الغابات أصبحت أكثر شيوعًا وشدة، فإن التعرض المستمر لهذا الدخان سيبدأ فى التأثير على السكان بشكل كامل، ليس فقط كبار السن والأطفال وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقًا، ولكن أيضًا على الشباب والأصحاء.

بايدن يعرض المساعدة

وعرض الرئيس الأمريكى جو بايدن، على رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، المساعدة لإخماد حرائق الغابات المستعرة فى كندا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وذكرت الرئاسة الأمريكية في بيان أن بايدن، أمر فريقه بتوفير كل القدرات الفيدرالية المخصصة لمكافحة الحرائق والتى يمكن أن تساعد بسرعة فى إخماد الحرائق التى تؤثر على المجتمعات الكندية والأمريكية معًا.

وكان البيت الأبيض دعا الأمريكيين الذين يعانون من مشاكل صحية إلى اتخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من الدخان المنبعث من حرائق الغابات فى كندا والذى وصل إلى الساحل الشرقى للولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة بأسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، نحض الجميع فى المناطق المتضررة على التنبه للظروف المحلية، "احرصوا على التأكد من أن جيرانكم وأصدقاءكم وعائلتكم بخير".

وفيما لفت سحابة من الضباب الكثيف أجواء العاصمة الأمريكية، أشارت جان بيار، إلى أن الرئيس بايدن البالغ ٨٠ عامًا لا يضع كمامة. وأطلع بايدن على الأزمة الصحية الناشئة والتى أثرت بشكل كبير على نوعية الهواء فى عدد من المدن الأمريكية.

