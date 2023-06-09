مواطنو كفرالشيخ يستمتعون بالاستجمام علي شواطئ مصيف بلطيم

شهد، مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، توافد المواطنين على شواطئ مدينة مصيف بلطيم ، للاستمتاع بشواطئ المدينة الستة، وسط توافر كافة الخدمات المتعددة للمصطافين، وتواجد رجال الإنقاذ على الشواطئ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وتابع، هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توافر السلع الغذائية، والخدمات المتعددة، للمصطافين، كما تابع توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة على الشواطئ، موجهًا باليقظة والاستعداد لأى طوارئ قد تحدث للحفاظ على حياة المصطافين، وحسن معاملتهم ، وناشد المصطافين بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

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