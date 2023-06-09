ads
الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مواطنو كفرالشيخ يستمتعون بالاستجمام علي شواطئ مصيف بلطيم

هربًا من حرارة الجو

مصيف بلطيم بكفر الشيخ
مصيف بلطيم بكفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد، مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، توافد المواطنين على شواطئ مدينة مصيف بلطيم ، للاستمتاع بشواطئ المدينة الستة، وسط توافر كافة الخدمات المتعددة للمصطافين، وتواجد رجال الإنقاذ على الشواطئ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع، هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توافر السلع الغذائية، والخدمات المتعددة، للمصطافين، كما تابع توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة على الشواطئ، موجهًا باليقظة والاستعداد لأى طوارئ قد تحدث للحفاظ على حياة المصطافين، وحسن معاملتهم ، وناشد المصطافين بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

IMG-20230609-WA0018
IMG-20230609-WA0018
IMG-20230609-WA0019
IMG-20230609-WA0019
IMG-20230609-WA0021
IMG-20230609-WA0021
مصيف بلطيم كفر الشيخ شواطئ