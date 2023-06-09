موعد ظهور ميسي الأول مع إنتر ميامي الأمريكي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، موعد الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، بعدما أعلن منذ أيام انضمامه إليه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأجرى ميسي حوارًا مع صحيفتي «سبورت» و«موندو ديبورتيفو» الإسبانيتين، وأعلن خلاله انتقاله إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، وذلك بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الحالي.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ميسي سيظهر لأول مرة مع إنتر ميامي في 21 يوليوالمقبل، في مباراة ضد كروز أزول بكأس الدوري، بين فريقين من الدوريين الأمريكي والمكسيكي.

ويختلف الموسم الأمريكي عن الأوروبي، حيث تستمر مباريات إنتر ميامي حتى شهر أكتوبر المقبل، مما يعني أن ليونيل ميسي سيكون أمامه فترة مرهقة للغاية حتى يبدأ راحته السنوية.

ويخوض إنتر ميامي، مباراة الدور قبل نهائي الكأس، حيث يحل فريق ميسي الجديد ضيفًا على سينسيناتي يوم 23 أغسطس، على أن تقام المباراة النهائية يوم 27 سبتمبر.

أكدت صحيفة «آس» الإسبانية، أن تذاكر مباريات فريق إنتر ميامي المتبقية في الموسم الحالي قد نفدت بالكامل، موضحة أن ذلك الأمر يشمل جميع تذاكر مباريات الفريق الأمريكي داخل وخارج ملعبه، وذلك بمجرد إعلان النادي تعاقده مع ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر.