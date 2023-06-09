29 ألف سيدة استفادت من خدمات المرحلة الأولى لـ"حقك تنظمى" بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي" موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 29117 سيدة على مستوى المحافظة منهن 2221 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون وبحضور مشرفين الوزارة خالد فزاع و مصطفى عبد الوهاب.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتكليف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات هى "منية النصر وميت غمر و تمى الأمديد و محلة الدمنة و الجمالية و المطرية والمنصورة ونبروه وبلقاس" وتوجهت بالشكر لجميع الفرق الطبية بالمديرية والوحدات الصحية والمتنقلة على الجهد المبذول خلال الحملة .

وأضافت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

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