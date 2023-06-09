تسريب جديد بصور فاضحة لنجل بايدن

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية بانتشار مجموعة جديدة من الصور المسربة الفاضحة لنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، هانتر.

وقالت الصحيفة إنه تم العثور على الصور في حاسوب محمول كان لنجل الرئيس الأمريكي، على ما يبدو، قد أرسله إلى متجر لإصلاح الأجهزة في ولاية ديلاوير، قبل حصول وسائل الإعلام عليه.

وتشمل المجموعة نحو 10000 صورة، وهي مزيج من الصور العائلية ولقطات فاضحة لهانتر، البالغ من العمر 53 عاما، في غرف الفنادق.

ويظهر بايدن الابن، البالغ من العمر 53 عاما، في إحدى الصور إلى جانب امرأة تغطي الوشوم أجزاء من جسدها، وترتدي ملابس داخلية مغرية.

وفي صورة أخرى، يظهر نجل الرئيس الأمريكي، الذي اعترف بأنه عانى لسنوات من إدمان الكوكايين، وهو يوجه قلم تدخين الماريجوانا تجاه عدسة الكاميرا.