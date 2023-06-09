استبعاد معلول وضم جناح الأهلي.. قائمة منتخب تونس لمواجهتي غينيا والجزائر

أعلن جلال قادري، المدير الفني لمنتخب تونس، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي غينيا الإستوائية والجزائر في فترة التوقف الدولي في شهر يونيو الجاري.

يواجه منتخب تونس، غينيا الإستوائية خارج الديار يوم 17 يونيو الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام العام المقبل في كوت ديفوار، ثم بعد ثلاثة أيام يواجه منتخب نسور قرطاج نظيره الجزائري وديًا على ملعب الأول.

شهدت قائمة المنتخب التونسي، استبعاد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي معلول، وكذلك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري من الزمالك.

بينما ضم جلال قادري، اللاعب الشاب محمد الضاوي كريستو، جناح الأهلي لمعسكر منتخب تونس المقبل، ليظهر لأول مرة مع المنتخب التونسي الأول.

يتصدر منتخب تونس، جدول ترتيب المجموعة العاشرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية بـ10 نقاط، ويليه منتخب غينيا الإستوائية برصيد 9 نقاط ثم ليبيا بـ3 نقاط، وأخيرًا بوتسوانا بنقطة وحيدة.

قائمة منتخب تونس

حراسة المرمى: أيمن دحمان، البشير بن سعيد، معز حسان، إدريس العرفاوي.

خط الدفاع: علاء غرام، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، يان فاليري، محمد دراجر، وجدي كشريدة، على العابدي، مرتضى بن وناس.

خط الوسط: أسامة عبيد، محمد على بن رمضان، أنيس بن سليمان، فراس بالعربي، عيسى العيدوني، حنبعل المجبري.

وفي الهجوم: إلياس العاشوري، هيكل الشيخاوي، محمد الضاوي كريستو، حمدي العبيدي، عصام الجبالي، هيثم الجويني، أسامة بو ڨرة.