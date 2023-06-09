روسيا تحذر اليابان من تداعيات قرارها تزويد أوكرانيا بالأسلحة

حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن قرار اليابان بتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية يدفع العلاقات مع روسيا إلى طريق مسدود خطير أكثر من أي وقت مضى وستكون له تداعياته.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، حسبما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الجمعة إن طوكيو بهذا القرار تدفع العلاقات الثنائية إلى طريق مسدود خطير على نحو أكثر من أي وقت مضى ومثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تستمر دون أن يترتب عليها عواقب وخيمة.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن قرار طوكيو سيؤدي إلى تصعيد الموقف، وزيادة أخرى في عدد الضحايا، وأنه على حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن تكون مستعدة لتقاسم المسؤولية.