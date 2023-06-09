محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروع تغطية ترعة المنصورية

الجمعة 09/يونيو/2023 - 04:42 م

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة مراحل العمل بمشروع تغطية ترعة المنصورية وذلك ضمن مشروع التغطية الممتد من حدود الترعة بنطاق حي الهرم وتقاطعها مع الطريق الدائري حتى تقاطع محوري المنصورية والمريوطية بقرية شبرامنت بطول ١.٥ كم بمركز ومدينة أبو النمرس .

أكد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتي في إطار خطة الدولة وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية الي المناطق الأثرية .

كلف اللواء أحمد راشد الشركة المنفذة للأعمال برفع كافة المخلفات الخاصة بنواتج أعمال التغطية قبل الاستلام المبدئي للمشروع بالقطاعات التي تم الإنتهاء منها وذلك لتسهيل أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسطح الطريق وللحفاظ على الشكل الحضاري .

شملت جولة المحافظ متابعة أعمال وضع بلاطات التغطية الخرسانية بمسار الترعة بجوار مسجد الصحابة وقرية شبرامنت .

شدد محافظ الجيزة علي الشركة المنفذة بسرعه انجاز المشروع بقطاعات مركز ومدينة ابو النمرس والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها موجها رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية والدورية للأعمال وإزالة أي معوقات تواجه انتظام جدول التنفيذ.

كما تفقد راشد أعمال توسعة الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بنطاق مركز أبو النمرس .



رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.