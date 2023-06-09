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الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن مبادرة السمعيات.. فحص 11 ألف طفلا حديث الولادة بالمنيا خلال مايو الماضى

ضمن مبادرة السمعيات
ضمن مبادرة السمعيات فحص 11 ألف طفلا حديث الولادة بالمنيا
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أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، توقيع الكشف الطبي على 11 ألفا و21 طفلًا حديث الولادة بالوحدات الطبية ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن ومراكز المحافظة خلال شهر مايو الماضي، وذلك في إطار مبادرة السمعيات التي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.
قال الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إن المبادرة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع تتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، لافتا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.
 

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وكيل وزارة الصحة بالمنيا علاج ضعف وفقدان السمع علاج مجانى زارة الصحة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا