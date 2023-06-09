بالصور.. رانيا يوسف تشارك جمهورها بإطلالة محيرة

نشرت الفنانة رانيا يوسف على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، أحدث ظهور لها تشارك به جمهورها.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة بالأسود وملامح لا تبتسم، وعلقت على الصورة "الأسود لن يخذلك أبدا"، وانهالت التعليقات ما بين إشادة بالإطلالة وما بين الحيرة بسبب الوجه العابس.

يشار إلى أن رانيا يوسف تصدرت مواقع التواصل الإجتماعى الفترة الماضية بعد عرض حلقتها ببرنامج "the blind date show" ، والذي تقوم فكرته على لقاء بين رجل وامرأة لا يعرف بعضهما الآخر، وتبدأ سلسلة من التواصل دون رؤية بعضهم البعض، وقدمت رانيا آراء جريئة كعادتها عن الزواج والتعاملات مع الراجل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل "عالم تانى" ، بطولة رانيا يوسف، نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.