كاظم الساهر ينطلق لإحياء 4 حفلات غنائية في عدة دول خلال عيد الأضحى

انطلق النجم كاظم الساهر لإحياء حفلات غنائية في عدة دول خلال موسم عيد الأضحى وفصل الصيف.

تبدأ هذه الحفلات في دبي، مطلع الشهر المقبل يوليو بصحبة النجم الإماراتي حسين الجسمي، وهي ضمن الدورة الـ26 من "مفاجآت صيف دبي"، ليمتع جمهوره الإماراتي بكوكبة من ابداع أغانيه بين القصائد الفصحى لنزار القباني والمواويل العراقية.

وينطلق بعدها قيصر الغناء العربي إلى لبنان، لإحياء أمسية فنية كبيرة في بيروت يوم 3 يوليو ، ثم يتجه بعدها إلى العاصمة الأردنية عمان، ليطرب جمهوره الأردني في ليلة غنائية استثنائية يوم 13 من الشهر ذاته.

وفي يوم 5 أغسطس المقبل، يتوجه الساهر إلى تركيا، حيث يمتعنا بصوته بمجموعة من روائعه لجمهوره الذواق والعاشق لقصائده الغزلية.

حيث نشر القيصر بوسترات حفلاته الـ4 عبر حسابه على إنستجرام، وسط حماس جمهوره المبهور بسماع صوته الجميل .

ويترقب جمهور القيصر ألبومه الجديد، الذي سيكون الألبوم رقم 23 في مسيرته الممتدة منذ أول ألبوم رسمي صدر في العام 1985 باسم "شجرة الزيتون".

يذكر أن خلال السنوات السبع الماضية التي لم يصدر فيها الساهر أي ألبوم، حرص كاظم الساهر على تقديم عدة أغنيات منفردة مثل متمردة، وصباح الخير، ودلوعتي.