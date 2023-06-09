افتتاح 6 مساجد جديدة بتكلفة تجاوزت 10 ملايين جنيه في البحيرة.. بالصور

أعلنت مديرية الأوقاف بالبحيرة، عن إفتتاح 6 مساجد جديدة بمراكز كفر الدوار ودمنهور وأبو حمص وأبو المطامير و بدر بتكلفة تجاوزت 10 مليون جنيه في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم، أنه تم افتتاح مسجد الغربي كاشيك بقرية العرقوب التابعة لمركز كفر الدوار على مساحة 300 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون و 400 ألف جنيه، مسجد التوحيد بقرية الملكة التابعة لمركز دمنهور على مساحة 175 م2 وبتكلفة إجمالية 170 ألف جنيه، مسجد الشهيد حمدي رباب بقرية جواد حسنى التابعة لمركز أبو حمص على مساحة 360 م2 وبتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.

وتابعت المديرية أنه تم افتتاح مسجد نور الإسلام - عزبة دياب التابعة لمركز أبو المطامير على مساحة 126 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه، مسجد التقوى بقرية صيدناوي التابعة لمركز أبو المطامير على مساحة 240 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد التقوى الجديد بقرية المعركة الرئيسية التابعة لمركز بدر على مساحة 200 م2 وبتكلفة إجمالية 450 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " الحج رحلة إيمانية " أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو من أحب الأعمال إلي رب العالمين، به ترفع الدرجات وتكفر الذنوب وبالسيئات، والحج رحلة إيمانية مباركة رائدها الإخلاص لله رب العالمين بعيدا عن الرياء والسمعة فالحاج يخرج من بيته مهاجرا إلى ربه، تاركا أهله، متواضعا لمولاه، متنقلا بين المشاعر المقدسة بقلب خاشع ولسان ذاكر، مقبلا على ربه، يرجو رحمته، ويخشى عذابه.