استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

الجمعة 09/يونيو/2023 - 02:28 م

قالت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، إن شابًا استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز "الرنتيس" العسكري غرب رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تلقت بلاغًا من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب مهدى سمير محمد بيادسة (29 عاما) قرب حاجز رنتيس العسكرى غرب رام الله.

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، ثمانية فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من قرية "النبى صالح" شمال محافظة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأضافت أنه جرى اعتقال رجل من بلدة "بيتا"، جنوب محافظة نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أنه جرى اعتقال خمسة من منطقة "مسافر يطا" النائية، المهدد أهلها بالتهجير القسرى، فى محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.