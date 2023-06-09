أوكرانيا: قوات الدفاع الجوي تدمر 4 صواريخ روسية و10 طائرات مسيرة في آخر 24 ساعة‎‎

الجمعة 09/يونيو/2023 - 12:40 م

أعلنت قيادة سلاح الجو للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت في آخر ٢٤ ساعة من تدمير ٤ صواريخ روسية من طراز كروز و١٠ طائرات بدون طيار هجومية كانت تحلق في مهمات قتالية فوق أوكرانيا.

وذكرت القيادة – في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية – أن الروس هاجموا البلاد بطائرات مسيرة من طراز شاهد -136/ 131 الهجومية وصواريخ كروز 101 / Kh-55 لاستهداف المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

وأضاف البيان أنه تم إطلاق طائرات شاهد بدون طيار من الجنوب، بينما تم إطلاق صواريخ كروز من أربع قاذفات استراتيجية من طراز Tu-95ms في منطقة بحر قزوين.. وتم استخدام ما يصل إلى 16 طائرة هجومية بدون طيار وستة صواريخ كروز جوية في الهجوم.

وتابع البيان: “في مناطق مسئولية القيادات الجوية في الشرق والغرب والجنوب وبالتعاون مع قوات الدفاع الجوي لعناصر أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية، دمرت قوات الدفاع الجوي ووسائل القوة الجوية أربع طائرات من طراز Kh-101 / Kh-55 وعشر طائرات شاهد -131 / 131 وطائرات لانسيت الهجومية وأربع طائرات بدون طيار من طراز اورلان-10 وسوبركام”.

ونفذ سلاح الجو الأوكراني ما يصل إلى 20 غارة جوية ضد معدات الدفاع الجوي واللوجستيات والمعدات العسكرية ومواقع القوات الروسية خلال اليومين الماضيين.