"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والاتربة.. وطقس شديد التقلب على معظم الأنحاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلي جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية الغربية وحار على السواحل الشمالية الشرقية على وطقس معتدل الحرارة علي كافة الانحاء.

ويشهد الجمعة نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من شمال محافظة البحر الاحمر و جنوب البلاد على فترات متقطعة، مع فرص امطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجة البحرى وتمتد الي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون رعدية علي مدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى 23 درجة،وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمي والصغري 20 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 40 للعظمى والصغرى 28،وعلى شمال 40 والصغري 25 ، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 32 درجة .