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الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين السكة الحديد وشركة كولواى مصر

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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شهد الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للسكك الحديدية وشركة كولواى مصر للتصنيع المحلي للمكونات الداخلية للوحدات المتحركة  الخاصة بالهيئة القومية للسكك الحديدية 
وقع عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس  محمد عامر بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعن شركة كولواى مصر والفارو كولومير فلوريس بصفته المدير العام للشركة.

وصرح وزير النقل، إن هذا البروتوكول يأتي  في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها  الصناعات المغذية  وقطع الغيار  الخاصة بالوحدات المتحركة للسكك الحديدية بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال  للاستفادة من خبرتها وما تستخدمه من تكنولوجيا حديثة في هذا المجال ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المهندسين والعمال المصريين.

وأعلن الوزير، أن الهدف من البروتوكول هو قيام شركة كولواى مصر بتأجير مساحة عبارة عن مبني وقطعه أرض بكوم أبو راضي وذلك بغرض انشاء مصنع لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة والانظمة المشابهه بهدف ( تصنيع وتوريد المكونات الداخلية اللازمة لتطوير وعمرة وصيانة الوحدات المتحركة الخاصة بالهيئة، وتصنيع وتوريد المكونات الداخلية اللازمة لتطوير عربات النوم والنادي الاسباني، وكذلك تصنيع وتوريد المكونات الداخلية للوحدات المتحركة التي سيتم تصنيعها داخل مصر ) وذلك بهدف زيادة المكون المحلي.

واكد وزير النقل، اننا نسابق الزمن لتوطين كافة صناعات النقل في مصر لافتا الى ان هذا النهج هو نهج وزارة النقل والتي تبنت شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل مشيرا الى انه لن يتم من الان اي تعاقد جديد لشراء  جرارات او عربات سكك حديدية او مترو انفاق او مونوريل من خارج مصر  خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة  بأنواعها المختلفة والصناعات المغذية لها في مصر من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

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