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الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الاتحاد السكندري يلتقي البنك الأهلي في الدوري المصري

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض البوابة سبورت، أبرز مباريات اليوم في ملاعب العالم والتي تشهد مباريات قليلة بعد نهاية الموسم فى أوروبا، وستكون هناك مواجهة وحيدة تجمع الاتحاد السكندرى ضد البنك الأهلي فى الدورى المصري، فضلا عن مباريات دورة تولون الدولية.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 
الاتحاد السكندري X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

دورة تولون الدولية الودية
أستراليا X منتخب البحر المتوسط – الساعة 3 عصرا 
المكسيك X قطر – الساعة 6:30 مساء 

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