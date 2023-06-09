تستعرض البوابة سبورت، أبرز مباريات اليوم في ملاعب العالم والتي تشهد مباريات قليلة بعد نهاية الموسم فى أوروبا، وستكون هناك مواجهة وحيدة تجمع الاتحاد السكندرى ضد البنك الأهلي فى الدورى المصري، فضلا عن مباريات دورة تولون الدولية.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الاتحاد السكندري X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport
دورة تولون الدولية الودية
أستراليا X منتخب البحر المتوسط – الساعة 3 عصرا
المكسيك X قطر – الساعة 6:30 مساء
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. الاتحاد السكندري يلتقي البنك الأهلي في الدوري المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعرض البوابة سبورت، أبرز مباريات اليوم في ملاعب العالم والتي تشهد مباريات قليلة بعد نهاية الموسم فى أوروبا، وستكون هناك مواجهة وحيدة تجمع الاتحاد السكندرى ضد البنك الأهلي فى الدورى المصري، فضلا عن مباريات دورة تولون الدولية.
تستعرض البوابة سبورت، أبرز مباريات اليوم في ملاعب العالم والتي تشهد مباريات قليلة بعد نهاية الموسم فى أوروبا، وستكون هناك مواجهة وحيدة تجمع الاتحاد السكندرى ضد البنك الأهلي فى الدورى المصري، فضلا عن مباريات دورة تولون الدولية.