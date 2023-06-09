تشاهدون اليوم.. الاتحاد السكندري يلتقي البنك الأهلي في الدوري المصري

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مباريات اليوم في ملاعب العالم والتي تشهد مباريات قليلة بعد نهاية الموسم فى أوروبا، وستكون هناك مواجهة وحيدة تجمع الاتحاد السكندرى ضد البنك الأهلي فى الدورى المصري، فضلا عن مباريات دورة تولون الدولية.



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الاتحاد السكندري X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport



دورة تولون الدولية الودية

أستراليا X منتخب البحر المتوسط – الساعة 3 عصرا

المكسيك X قطر – الساعة 6:30 مساء