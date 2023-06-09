«الدواء»: نستهدف توطين صناعة المستحضرات الطبية المناعية فى مصر

الجمعة 09/يونيو/2023 - 10:17 ص

أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية ،على ضرورة خلق العديد من الشراكات بين كبرى الشركات العاملة فى مجال انتاج وتصنيع الدواء فى مصر مع نظيرتها فى العالم، وذلك من أجل توطين صناعة الادوية فى مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها وتصدير الفائض.

وشدد رئيس الهيئة، على دعم الشراكات الاستراتيجية القوية التي تنعكس على تعميق توطين المستحضرات الطبية المهمة والاستراتيجية، مضيفا ان الشراكة بين الشركات الكبرى تهدف إلى توطين المستحضرات الطبية الحديثة والمبتكرة، وتوطين اللقاحات الاستراتيجية، وتزويد الكوادر المصرية بأحدث الخبرات العالمية ،بجانب تعميق توطين صناعة المستحضرات الطبية مثبطة المناعة المستخدمة في حالات زراعة الأعضاء، مثل الكبد والكلى.

وجاء ذلك خلال حضوره لتوقيع عقد شراكة بين إيفا فارما المصرية وروش العالمية، لتوطين إنتاج الأدوية المتطورة فى مصر للمرضى الذين يخضعون لعمليات زراعة الأعضاء ، وايضا التصدير إلى الأسواق الناشئة في أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية ،والسيد إندريا مولير المدير المالي للشرق الأوسط في روش ، ونائبة رئيس البعثة في السفارة السويسرية إليزابيث جيلج، والدكتور محمد سويلم، المدير العام لشركة روش مصر، والدكتور رياض أرمانيوس، المدير التنفيذي لشركة إيفا فارما.

وأوضح تامر عصام، أن تلك الشراكة تعد أحد الخطوات الإيجابية لتعميق توطين صناعة تلك المستحضرات بمصر، وتعكس ثقة الشركات العالمية في قوة المصانع المصرية، وتسهم في خلق شراكة حقيقية بين الصناع المحليين وكبرى شركات الصناعة العالمية، وهو ما ينعكس على سرعة إتاحة المستحضرات الحديثة والمبتكرة للسوق المصري والأسواق المجاورة.

من جانبه، أكد اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والامداد الطبى ،ان الهدف من المشروع هو تشجيع نقل التكنولوجيا وتطوير المعرفة التقنية للأدوية المثبطة للمناعة التي نحتاج إليها فى مصر، والتي تعد ضرورية لتحسين حياة المرضى الذين يخضعون لعمليات زرع الأعضاء من خلال نموذج تنافسي من حيث التكلفة والمرونة، مما يعزز الإنتاج الدوائي المحلي بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية.

وأضاف رئيس هيئة الشراء الموحد، أن صناعة الدواء تعد ركيزة أساسية في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل، ويدعم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد ورؤية مصر 2030.

من جانبه، قال الدكتور محمد سويلم، ان الشركة تنتهج نهجاً يركزعلى تجربة المريض والالتزام بتحسين نتائج العلاج المهمة للمرضى طوال رحلة الرعاية. مشيرا ان مذكرة التفاهم ستمكنا من تقديم دواء مبتكر للمرضى المصريين بشكل أسرع وبتكلفة أقل، وهذه هي النتيجة الأساسية التي نهدف إلى تحقيقها.

من جهته، قال الدكتور رياض أرمانيوس، اننا نؤمن بأهمية توافر الأدوية عالية الجودة التى يحتاج اليها المرضى الذين يخضعون لعمليات زراعة الأعضاء إلى رعاية خاصة ، بحيث نهدف من خلال تلك الشراكة إلى تقليل تأثير المشاكل التي يتعرض لها المريض قبل الزرع وبعده، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين النتائج الصحية عند المرضى. من خلال قدراتنا التشغيلية القوية وموقعنا المخصص لتصنيع مثبطات المناعة، سينخفض معدل الوقت الزمني في إتاحة حلول الرعاية الصحية هذه للمرضى في الأسواق الناشئة.