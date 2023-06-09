بسبب شقة ميراث.. التحريات تكشف غموض مقتل شاب بيد نجل خالته بإمبابة

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في مصرع شاب في مشاجرة مع نجل خالته وصديقيه، بسبب خلاف على الميراث بالمنيرة الغربية بإمبابة، بعد القبض على المتهمين والتحقيق معهم والأمر بحبسهم ٤ أيام على ذمه التحقيق.



خلاف ميراث شقة

كشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث، أن الشاب المتهم الأول قد استعان باثنين من أصدقائه في افتعال مشاجرة مع نجل خالته" المجني عليه" أثناء سيره بالشارع، بسبب خلاف على ميراث شقة سكنية، وفي أثناء العراك استل المتهم من جيبه سلاح أبيض " سكين" وطعن بها المجني عليه وأردته قتيلاً، ولاذ ثلاثتهم بالفرار.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من غرفة النجدة بمقتل شاب في مشاجرة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بطعنة نافذة في الصدر.

بعمل التحريات تبين أن تساب تشاجر مع نجل خالته بسبب خلافات على الميراث، تمكنت القوات من ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.