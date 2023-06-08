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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحزب الموريتاني الحاكم يشيد بنجاح زيارة الرئيس الغزواني للقاهرة

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
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قال حزب الإنصاف الموريتاني الحاكم إن الزيارة الناجحة والهامة التي أداها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لجمهورية مصر العربية برهنت على مستوى العلاقات التاريخية والأخوية بين موريتانيا ومصر ومستوى التفاهم والتقدير المتبادل بين الرئيس الغزواني وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الحزب في بيان نشر اليوم الخميس في نواكشوط إننا في حزب الإنصاف نقدم تشكراتنا الخالصة للقيادة والشعب في جمهورية مصر العربية على حفاوة الاستقبال الذي حظي به الرئيس الغزواني في أرض الكنانة ونشيد بالنتائج الكبيرة التي أسفرت عنها هذه الزيارة.

وتابع البيان لقد أبانت مختلف محطات هذه الزيارة عن المكانة التي يحظى بها الرئيس الغزواني لدى القيادة المصرية وجامعة الدول العربية.

كما كشفت الزيارة عن مستوى اهتمام الرئيس الغزواني بالتراث الديني والعلمي والثقافي من خلال زيارته للعديد من المعالم المصرية وعلى رأسها مؤسسة الأزهر العتيقة.

محمد ولد الشيخ الغزواني مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي