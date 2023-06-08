أمطار متوسطة تضرب محافظة الإسكندرية ليلاً

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، هطول أمطار متوسطة على جميع أنحاء المحافظة، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت تعرض البلاد لحالة جوية غير مستقرة خلال الأيام المقبلة خاصة يومي الخميس والجمعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية خلال البيان الصادر عنها اليوم، أن حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء وهي ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية ولكن يكون أقل حدة عن الحالة الجوية السابقة ( ٠١ يونيو ٢٠٢٣ ) حيث يكون مصاحب لها سرعة هبات أقل شدة عن الحالة السابقة.

وتابعت من الموقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ويصاحبها نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بمنخفض حرارى (خماسينى) متمركز على الصحراء الغربيةيصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجة الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يتقدم للداخل مع تقدم الوقت ليؤثر على أغلب الأنحاء، كما تتأثر البلاد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، مما يساعد على تطور السحب الرعدية الممطرة.