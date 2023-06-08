بسبب هجوم سمكة قرش.. محافظ البحر الأحمر يقرر غلق الشواطئ

قرر محافظ البحر الاحمر اعتبارا من ٢٠٢٣/٦/٩ م ، غلق المنطقة الممتدة من منطقة الجونة شمالا حتى خليج ابو سومه جنوبا ، لحين الإنتهاء من عمليات المسح للشواطئ وعدم ممارسة أي أنشطة بحرية ( الصيد ، الغوص ، التدريب على الغوص ، السنوركل ، الألعاب المائية ، الباراشوت ، الكايت سيرف ) لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ وحتى 11/6/2023 ، وتقوم جميع الفنادق والقرى على طول ساحل محافظة البحر الأحمر بتعيين العدد الكافي من المنقذين المؤهلين والحاصلين على الدورات والشهادات اللازمة لذلك .

كما شمل القرار استمرار حظر كافة أنشطة الصيد بطول ساحل محافظة البحر الأحمر خلال فترة منع الصيد المحددة بالقرار الصادر عن السيد رئيس هيئة الثروة السمكية ، ويضم المنع كافة أنواع الصيد الترفيهي التي تقوم بها ( مراكب النزهة ، الركوبة بالأجر ، الخاصة ) داخل مدينة الغردقة ، وباقي المدن جنوبا بدءا من 15/6/2023

وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وابلاغه لجميع الجهات الاختصاص .