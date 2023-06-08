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الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب هجوم سمكة قرش.. محافظ البحر الأحمر يقرر غلق الشواطئ

اغلاق الشواطئ بسبب
اغلاق الشواطئ بسبب هجوم سمكة قرش بالغردقة
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قرر محافظ البحر الاحمر اعتبارا من ٢٠٢٣/٦/٩ م ، غلق المنطقة الممتدة من منطقة الجونة شمالا حتى خليج ابو سومه جنوبا ، لحين الإنتهاء من عمليات المسح للشواطئ وعدم ممارسة أي أنشطة بحرية (  الصيد ،  الغوص ، التدريب على الغوص ، السنوركل ، الألعاب المائية ،  الباراشوت ،  الكايت سيرف ) لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ وحتى 11/6/2023 ، وتقوم جميع الفنادق والقرى على طول ساحل محافظة البحر الأحمر بتعيين العدد الكافي من المنقذين المؤهلين والحاصلين على الدورات والشهادات اللازمة لذلك .

كما شمل القرار  استمرار حظر كافة أنشطة الصيد بطول ساحل محافظة البحر الأحمر خلال فترة منع الصيد المحددة بالقرار الصادر عن السيد رئيس هيئة الثروة السمكية ،  ويضم المنع كافة أنواع الصيد الترفيهي التي تقوم بها ( مراكب النزهة ، الركوبة بالأجر ، الخاصة ) داخل مدينة الغردقة ، وباقي المدن جنوبا بدءا من 15/6/2023

وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وابلاغه لجميع الجهات الاختصاص .

رئيس هيئة الثروة السمكية محافظ البحر الأحمر هجوم سمكة قرش