مدارس القاهرة الجديدة تستعد لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة

استعدت مدارس إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام 2023.وجاء ذلك وفقا لتعليمات ايمان عبد الله مدير عام الادارة، وتوجيهات هبه اسماعيل وكيل الإدارة.

ومن بين المدارس التي تضمنها من استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، مدرسة الشهيد ابراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة للغات، بقيادة جيهان الدفراوي مديرة المدرسة، حيث انتهت المدرسة من تنظيم وإعداد اللجان وتنظيم العمل داخل الأدوار من أعمال التحضير والتجهيز وتعقيم للجان لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات.

يذكر أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 113343 طالبا وطالبة من 33 إدارة تعليمية موزعين على 303 لجان من بينها 5 لجان خاصة 3 منها بمستشفى 57357، وواحدة بمعهد الأورام، حيث يؤدي الامتحانات 25043 طالب وطالبة بشعبة علمي علوم، و23300 طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة، 58521 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالي 106864 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 6479 طالبًا وطالبة من المدارس الدولية.

