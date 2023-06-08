رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن بلاده مقبلة على حركة إعمار كبيرة في جميع القطاعات

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن العراق مقبل على حركة إعمار كبيرة في جميع القطاعات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال استقبال السوداني لوفد من مصرف جي بي مورغان، ضم نائب مدير المصرف دانيل زيليكو، مضيفا أنه جرى خلال اللقاء بحث الدعم للقطاع المصرفي والبنك المركزي العراقي والقطاع الخاص، كما تمّ التطرق إلى التجارة الدولية وإدارة المخاطر وتوسيع الإيرادات غير النفطية، التي تمثل واحدةً من أهم أولويات الحكومة العراقية التي تعمل عليها ضمن خططها للإصلاح المالي والإداري.

وأشار السوداني إلى دور مصرف جي بي مورغان في تأسيس المصرف العراقي للتجارة TBI، الذي يعد اليوم النافذة المصرفية التجارية للعراق على العالم"، مؤكدا أن العراق مقبل على حركة إعمار كبيرة في جميع القطاعات.

وأكد السوداني ترحيب حكومته بفتح فروع للمصرف في العراق، والاستعداد الكامل لتقديم الدعم للمصارف العالمية في العراق، لأنها تمثل أساس النظام المصرفي الذي يوفر الضمانات للمستثمرين، ويأتي في مقدمها مصرف جي بي مورغان، داعيًا إلى استمرار الدعم المقدم للبنك المركزي العراقي وتطوير المصرف الصناعي ليكون مؤهلا للتنمية والاستثمار، مثلما حصل سابقا مع المصرف العراقي للتجارة.

وأشار السوداني إلى، أن الحكومة ماضية بإصلاح المنظومة المصرفية في العراق سواء ما يتعلق منها بالقطاع العام أو الخاص، وتصحيح حركة الأموال ودعم التجارة العالمية، وكذلك دعم القطاع الخاص وإيقاف عمليات غسيل الأموال عبر الامتثال إلى المعايير الدولية وتحسينها"، لافتًا إلى، أن الحكومة وضعت موازنة لثلاث سنوات، وهو أمر يحصل لأول مرة، وأنَّ هذه الموازنة ستدعم القطاع الخاص عبر الصندوق العراقي للتنمية، أو من خلال المشاريع الزراعية والصناعية فيها.