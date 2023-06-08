تعزيز الشراكة التعليمية بين مصر والإمارات

استقبل الدكتور صالح الشيخ - رئيس جهاز التنظيم والإدارة، الشيخ د. عمار بن ناصر المعلا - ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة في مقر الجهاز بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكة التعليمية، وتبادل أهم الممارسات والخبرات والمعارف في إدارة الموارد البشرية وتنمية المواهب والتدريب والتطوير الإداري.

كما تباحث الطرفان آليات الاستفادة لغايات تحسين جودة مخرجات البرامج التعليمية التي يتلقاها طلبة الإمارات في مؤسسات التعليم المصري، وتوفير البيئات التعليمية المتميزة للطلبة.

وقد حضر اللقاء إيمان الحوسني – ملحق فني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بالقاهرة والدكتور تامر عمرو- استشاري تطوير قدرات مؤسسية وبشرية مع عدد من ممثلي الجهات في كلا الطرفين. وفي نهاية اللقاء تم التقاط الصور التذكارية واستلام الدروع التذكارية.