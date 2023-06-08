تعليم منيا القمح: الانتهاء من تجهيز مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية

تفقد اشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، عبد الشافي حسن مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح، اليوم الخميس، الانتهاء من إعداد وتجهيز مقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية بإدارة منيا القمح التعليمية.

وأطلع على عملية الانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم لجميع مرافق اللجان وكذلك الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وتنظيم اللجان والتأكد من تشغيل المروحه مصادر التهوية وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب داخل لجان الامتحانات.

قام رئيس مركز ومدينة منيا القمح ومدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح، بزيارة مقار اللجان والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات بعدد من المدارس.

وأشاد اشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالجهود المتميزة فى إعداد وتجهيز لجان الامتحانات وتوجه بالشكر والاحترام والتقدير إلى عبدالشافى حسن مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح وإدارات المدارس التي قاموا بزيارتها وجميع العاملين على جهودهم فى توفير وسائل الراحة للطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لأداء امتحانات الثانوية العامة.

كما وجه عبد الشافى حسن مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح بالشكر والاحترام والتقدير إلى رئيس مركز ومدينة منيا القمح على اهتمامه بالارتقاء بمستوى التعليم فى منيا القمح.



