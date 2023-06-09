تعرف على حظك في الأبراج اليوم الجمعة 9 يونيو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

هذا اليوم يدفعك إلى الإقبال على الأعمال بشغف كبير جدً، حاول ان لا تتخذ أي قرار مصيري يتعلق بالعمل في هذه الفترة، أما على الصعيد العاطفي، فأنت تضيع وقتك في علاقة غير جدية، ولا تشعر بالراحة بها ابدًا، من الناحية العاطفية حاول ان تنهي أي علاقة تسبب لك التوتر والقلق، الوقت ليس في صالحك.

برج الثور

إن الحفاظ على سرية معلوماتك أمر جيد وعليك أن تتعلم اتقانه، يجب عليك ان تحافظ على ما تفكر به ومخططاتك سرية، ليس كل من حولك يتمنى لك النجاح، لا تكن عنيدًا في نقاشاتك مع الشريك، استمع الى ما يقوله وحاول تفهمه، انتبه لنظامك الغذائي في هذه الفترة، وابتعد عن الخمول والكسل.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية حاول أن تنظم ساعات نومك يا عزيزي برج السرطان واشرب البابونج قبل النوم، أما من الناحية المهنية تخطط لعمل جدول لتنجح في عملك، عاطفياً تفكر بالسفر مع الشريك لتجديد العلاقة بينكم.

برج السرطان

من الناحية الصحية حاول أن تهتم بنوعية طعامك يا عزيزي، لقد أصبحت الحياة على جزيرتك الصغيرة الهادئة مملة للغاية، ولديك أفكارًا وخططًا جديدة تطالبك بالتنفيذ، انتبه ولا تؤجل الأمر أطول من ذلك؛ احزم أمتعتك وانطلق في اتجاه المناطق الجديدة.

برج الأسد

من الناحية الصحية تشعر بزيادة في الوزن حاول أن تمارس الرياضة، أما من الناحية المهنية حاول أن تجدد مهاراتك وتطورها أكثر، عاطفيا لا تهتم بعصبية الشريك لك واهمله.

برج العذراء

من الناحية الصحية لا تبالغ في شرب القهوة لأنك تشعر بزيادة في دقات القلب، أما من الناحية المهنية لا تبالغ في ردة فعلك مع زميلك في العمل وكن أكثر هدوءاً.

برج العقرب

إنه يوم جيد جدًا ومليء بالطاقة والايجابية والسعادة، أنت تشعر بالراحة في هذه الفترة، تصلك رسالة او اتصال بخصوص امر انتظرته منذ مدة طويلة، بالرغم من عدم حدوث ما تمنيته الا انك تتقبل الوضع بكل رحابة صدر، من الناحية العاطفية قد يطرق بابك الفترة المقبلة حب جديد يقلب حياتك بشكل كامل للأفضل، أما صحياً انتبه لصحتك.

برج القوس

بعد فترة طويلة من عدم الاقتناع والرضا عن عملك ووظيفتك سوف تصل اخيرًا إلى قناعة أنك في مكان جيد ويستحق أن تقدم له الأفضل، هذا الشعور سوف يمنحك الكثير من الراحة وتتخلص من حالة التوتر القلق التي تعيشها، حاول أن لا تشرك الحبيب ببعض المشاكل التي تؤرقك بشكل كبير، خطط لقضاء وقت رومانسي معه.

برج الجدي

من الناحية المهنية أنت تواجه اليوم بعض العقبات والصعاب في العمل، لكنك تعرف كيف تتخطاها بسهولة بسبب ثقتك الكبيرة بنفسك وقدراتك، من الناحية العاطفية إن علاقتك بالشريك جيدة وتسير على أفضل ما يرام، وهو يحاول دعمك معنويًا بكل الطرق الممكنة، قد يمر احد افراد اسرتك بوعكة صحية، إلا أنها تنتهي على خير وتشعر بالراحة بعد انتهائها.

برج الدلو

هذه الفترة تحتفل مع العائلة بمناسبة جميلة ومميزة، انت مقبل على مشروع مهم تشعر انه قادر على تغيير حياتك للافضل لذلك تشعر بالحماس الشديد، من الناحية العاطفية إن علاقتك بالشريك مربكة جدًا في هذه الفترة، فأنت تختلف معه على اتفه الامور، وكل حوار يدور بينكما يصل إلى طريق مسدود ويسبب مشكلة جديدة لك.

برج الحوت

من الناحية المهنية أنت تجد التقدير الذي كنت ترغب به وتتمناه منذ فترة، يقدر مديرك في مكان العمل ما تقوم به وتنجزه وهذا أمر يشعرك بالسعادة والثقة الكبيرة، من الناحية العاطفية يفاجئك الشريك في هذه الفترة بشكل كبير، بسبب المواقف الكبيرة التي يقوم بها بهدف إسعادك وإرضائك، تشعر بالسعادة الكبيرة لما يقوم به وإصراره على الاهتمام بك.