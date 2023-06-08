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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سحب رخصة سيارة طمس قائدها لوحاتها في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر تطبيق "تيك توك".. متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله قائد إحدى السيارات يقوم بتثبيت لوحات معدنية باللون الأسود بدلًا من اللوحات المرورية المؤمنة وبها شعار الجمهورية.
 بالفحص تبين أن السيارة المشار إليها مقيدة بإسم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، وأنه بتاريخ 5/4/2023 تم سحب رخصة السيارة المشار إليها لوجود مخالفات بها "طمس لوحاتها المعدنية"، كما أنه تم إيقاف تراخيص السيارة لمدة (6) شهور لذات السبب.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة التجمع فيديو لوحات معدنية باللون الأسود تيك توك