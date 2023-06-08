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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الدفاع التونسية: سقوط الطائرة المروحية المفقودة في عرض البحر وانتشال جثتين من بين طاقمها

تونس
تونس
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أكدت وزارة الدفاع التونسية أن الطائرة المروحية التي فقد الاتصال بها بمنطقة "كاب سيراط" بولاية بنزرت، ليلة أمس الأربعاء، سقطت في عرض البحر.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس أن وحدات الغوص المختصّة التابعة لجيش البحر، تقوم حاليا بعملية انتشال الجثث، حيث تم انتشال جثتين وأجزاء من الحطام حتى الآن، مؤكدة أن عملية البحث لا تزال جارية.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت اليوم الخميس، عن فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المكون من أربعة أفراد، والتي كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي مساء أمس بمنطقة كاب سيراط، من ولاية بنزرت.

وزارة الدفاع التونسية بنزرت