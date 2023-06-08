البابا فرنسيس يدعو إلى تخصيص دقيقة اليوم للصلاة بنية السلام

أقترح المنتدى الدوليّ للعمل الكاثوليكيّ، على المؤمنين من أديان وطوائف مختلفة إلى الصلاة من خلال تكريس “دقيقة من أجل السلام” في العالم.

وهى مناسبة دعا إليها البابا فرنسيس كلّ المسيحيين الكاثوليك والمؤمنين وكلّ الجماعات الدينية الأخرى إلى “تلبية هذه الدعوة والصلاة على نيّة انتهاء الحروب في العالم وبالأخص في أوكرانيا الشهيدة”.

كان قد أرسل البابا فرنسيس الكاردينال ماتيو تزوبي، رئيس أساقفة بولونيا ورئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين بمهمّة إلى أوكرانيا “لتقييم الخطوات التي يجب اتخاذها على المستوى الإنساني وفي البحث عن سبل لتحقيق سلام عادل ودائم.

ومن خلال هذه المبادرة، دعا المنتدى الدولي للعمل الكاثوليكي المؤمنين في جميع أنحاء العالم إلى التوقّف والصلاة على نيّة السلام، وذلك إحياءً لذكرى لقاء رؤساء إسرائيل وفلسطين، شيمون بيريز ومحمود عباس في الفاتيكان للصلاة معًا من أجل أن يحلّ السلام في الأراضي المقدسة. وهو لقاء شارط فيه البطريرك برتلماوس الأوّل، بطريرك القسطنطينية.