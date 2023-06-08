رئيس COP28 يؤكد ضرورة احتواء الجميع في العمل المناخي

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، ضرورة احتواء الجميع في العمل المناخي وعدم ترك أحد خلف الركب.

وشدد «الجابر»، خلال كلمته في اجتماع مفاوضي مجموعة الـ77 والصين، ضمن اجتماعات مؤتمر بون للمناخ SB58، على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف المعنية والتركيز على احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ عبر دول الجنوب العالمي، استعدادًا لانعقاد COP28.

وأشار «الجابر»، خلال الاجتماع الذي استضافه رئيس المجموعة، السفير بيدرو لويس كويستا، أهمية المساهمات التي تقدمها مجموعة الـ77 والصين من أجل نجاح COP28 في تحقيق النتائج والمخرجات المنشودة.

وينعقد مؤتمر COP28 خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر المقبل في دولة الإمارات، ومن المنتظر أن يقوم بتقييم جهود مكافحة تغير المناخ حتى الوقت الحالي وقياسها، وفقا للأهداف المتفق عليها في مؤتمر باريس للمناخ في عام 2015.

والإمارات رائدة في التصدي للتحديات المناخية ودفع الجهود الدولية لتعزيز مسارات التنمية المستدامة والجمع بطريقة متوازنة بين التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة، حيث تكثف جهودها لتعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب.