محافظ المنيا يستقبل وفدًا من الكنيسة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتهنئة باستئناف عمله

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمكتبه اليوم الخميس، وفدًا كنسيًا وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث قدم الوفد التهنئة للمحافظ لعودته وإستئناف مهام عمله.



ضم الوفد، الأنبا فلوباتير، أسقف أبو قرقاص وتوابعها، والأنبا إنيانوس أسقف بنى مزار والبهنسا، وعددًا من الآباء والقساوسة، كما شمل الوفد عددا ً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور النائب كريم حلمى والنائب حسام محمود أبو زيد والنائب سعودي عبد الرحمن بالبرلمان، والدكتورة رشا المهدى والدكتور هاني عبد الشهيد من مجلس الشيوخ.



وأعرب المحافظ عن خالص اعتزازه وتقديره للحضور، مؤكدًا على أنهم شركاء داعمين لما يتحقق على أرض المحافظة من مشروعات تنموية وقومية عملاقة، مشيرًا إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع كل فئات وأطياف المجتمع للنهوض بمصرنا الغالية لتحقيق التنمية والنهضة في كافة المجالات والتي تتحقق دائما ًبمبدأ المشاركة المجتمعية والتعاون المشترك.



قدم الحضور خالص التهنئة للمحافظ، متمنيين له دوام التوفيق والسداد، ومؤكدين على روح المحبة والسماحة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتتناقلها الأجيال فيما بينها.

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