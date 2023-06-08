مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بوادي النطرون

لقى شاب بالعقد الرابع من العمر مصرعه، اليوم الخميس، إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بعدما صدمته سيارة مسرعة بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شاب يدعى" إبراهيم خطاب"، 35 عاما، مقيم قرية بيبان بمركز كوم حمادة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون بمحافظة البحيرة تحت تصرف النيابة.

وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.