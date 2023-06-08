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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

جراحة طبية نادرة لإنقاص وزن مصرية تعاني من انقلاب الأحشاء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نجح فريق طبي مصري في إجراء جراحة تحويل مسار نادرة لسيدة تعاني من انقلاب الأحشاء التام، وهي حالة لن تحدث كثيرا.

وأفاد الدكتور بهاء شكري، جراح السمنة والمناظير المتقدمة بوزارة الصحة المصرية رئيس الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، إن حالة انقلاب الأحشاء التام هي حالة نادرة عكس الأحشاء الداخلية داخل الإنسان الطبيعي، حيث يتغير وضع الأعضاء البطنية والأعضاء الصدرية إلى الجهة المعاكسة من الجسم، كما هو الحال وعلى سبيل المثال في وجود الكبد على الجانب الأيسر والمعدة والطحال في الجانب الأيمن من تجويف البطن والقلب على الجانب الأيمن في الصدر.
وأوضح أن النسبة بين الأعضاء لا تتغير في حالة الانقلاب التام لهذا لايعاني الشخص من أي أعراض صحية كما في حالة هذه السيدة التي كانت تعاني من السمنة المفرطة بمؤشر كتلة الجسم 47.7 وبوزن 130 كجم وطول 165 سم وتعاني من مرض السكري من النوع الثاني.


وأكد أنه بعد أخذ التاريخ المرضي للحالة تم التنسيق لإجراء عملية تحويل المسار في المستشفى المصري التخصصي والتي استغرقت حوالي ساعتين من التنويم للافاقة،ة مضيفا إلى أن الحالة خرجت من المستشفى في اليوم الثاني بعد اجراء العملية وهي بحالة جيدة ومرت فترة النقاهة بصورة أمنة وتم نزول أكثر من 50% من الوزن الزائد.


وأكد الدكتور بهاء شكري التحدي في التعامل مع هذه الحالة جراحيا، حيث كل شيء معكوس والوضع التشريحي الصعب يتطلب مهارة وتجهيزا كبيرا من جانب الفريق الطبي.

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