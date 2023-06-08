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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون في سوهاج

حملة أمنية
حملة أمنية
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرةمركزىشرطة (المراغة –جزيرة شندويل)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 ضبط (13) قطعة سلاح نارى(3 بنادق آلية –3 بنادق خرطوش –7 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (12 متهم لـ 11 منهم معلومات جنائية).
 ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين "لهم معلومات جنائية").
 ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (4 متهمين "لهم معلومات جنائية") تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (250) حكم قضائى متنوع.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
يأتي ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصةوضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أجهزة وزارة الداخلية والذخائر الأسلحة النارية متجرى المواد المخدرة حملة أمنية بسوهاج