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الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خبير فى جراحة العمود الفقرى بالمركز الطبى العالمى

خبير فى جراحة العمود
خبير فى جراحة العمود الفقرى بالمركز الطبى العالمى
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يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الهندى الأستاذ الدكتور  ماهيشا كانسيلا خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقرى بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحى وبدون تخدير وإجراء حالات استئصال الغضروف القطنى والعنقى بالمنظار بدون شق جراحى وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى فى حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب فى حالات آلام العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود، وذلك فى الفترة من  16 - 21 / 6 / 2023.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومى الإثنين والأربعاء من الساعة  3: 5  مساءً.

 للتواصل: رقم الخط الساخن 16221، أو عبر الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg

المركز الطبى العالمى خبير فى جراحة العمود الفقرى الدكتور ماهيشا كانسيلا خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقرى