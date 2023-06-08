رئيس لجنة الحكام: أتابع جميع المباريات وأحترم الأندية ولا أسمح لأحد بالتدخل في عملي

صرح فيتور بيريرا رئيس لحنة الحكام، إنه تسلم عمله منذ 3 شهور، قائلا: جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم طلب مني تطوير مستوي التحكيم.

وأضاف “ بيريرا ” خلال المؤتمر الخاص بالحكام الذي أقيم ظهراليوم الخميس بالجبلاية، هدفي تطوير مستوي التحكيم ولدينا فريق عمل يتابع جميع الحكام في جميع الدرجات، مؤكدا انه يسعي للوصول إلى أفضل مستوى للحكام من خلال المشاركة فى عدد كبير من المبارايات.

وتابع، لدينا إستراتيجية للتطوير وهناك 2427 حكم في قاعدة البيانات، وتقدمت بلائحة جديدة للحكام للموسم الجديد، ووضعت خطة لتطوير منظومة التحكيم في مصر.

وأشار أنه تم تصنيف الحكام لمجموعات بشكل هرمي لتحديد مشاركتهم في كل قسم، موضحا أن تصنيف الحكام هدفه زيادة المنافسة بينهم وترقية المميزين للدرجات الأعلي.

وأكد: نسعي لتطوير وزيادة خبرات الحكام في كل درجات المسابقات،حيث تم تعيين 50785 حكم لادارة مباريات الموسم الحالي، متابعا: لدينا 7 حكام دوليين و7 مساعدين و2 حكام كرة نسائية و4 حكام صالات.

وأضاف: أجرينا استبيان مرتين بالمناطق والحكام للوقوف علي كافة مشاكل المنظومة، وطموحى أن يكون هناك حكام مصريين فى البطولات الأفريقية والعالمية، مشيرا: نسعي لعلاج الأخطاء والمشاكل في الفترة المقبلة، كما سننظم معسكرا للحكام في بورسعيد لرفع كفاءتهم عمليا ونظريا ومعالجة الأخطاء.

وأختتم فيتور بيريرا رئيس لحنة الحكام، حديثه قائلا: أتابع جميع المباريات وأحترم الأندية ولا أسمح لأحد بالتدخل في عملي، مؤكدا: تدريجيا ستتلاشي مشكلات تقنية الفيديو في الدوري المصري.

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