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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية مهند شعبان يحصل على ذهبية كأس العالم للخماسي

لاعب المؤسسة العسكرية
لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية مهند شعبان
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 نجح اللاعب مهند شعبان في تحقيق إنجاز تاريخي لمصر من خلال اقتناص أول ميدالية ذهبية في تاريخ بطولات كأس العالم للخماسى الحديث المقامة بدولة تركيا، وكذا حصوله كأول لاعب من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية على بطاقة التأهل مباشرة لأولمبياد باريس 2024 حتى الآن.

ويأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على توفير كافة الإمكانات لإعداد كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقاً للأسس العلمية المدروسة من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والعالمية والدولية.

 وأشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بجهود جهاز الرياضة للقوات المسلحة لتحقيق العديد من الإنجازات الرياضية فى كبرى المحافل الدولية، كما هنأت لاعب المؤسسة العسكرية والذى يعد نموذجًا مشرفاً للشباب المصرى وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين.

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