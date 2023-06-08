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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عودة الشناوي وربيعة.. تعرف على قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب لمواجهة الوداد

الأهلي
الأهلي
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اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قائمة الأهلي المسافرة إلى المغرب لخوض لقاء الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

شهدت القائمة عودة رامي ربيعة وكوكا ومحمد الشناوي ومحمد الضاوي كريستو بينما تم استبعاد برونو سافيو وشادي حسين ورأفت خليل وأيمن أشرف لأسباب فنية. 

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير، علي لطفي، رامي ربيعة، علي معلول، حمدي فتحي، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، ياسر ابراهيم، محمد هاني، خالد عبدالفتاح، أليو ديانج، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات، أحمد قندوسي، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة، محمود عبدالمنعم كهربا، محمد شريف، طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا وكريستو. 

وتسافر بعثة الأهلي بعد قليل الي المغرب برئاسة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يرافق البعثة محمود الخطيب رئيس النادي لدعم اللاعبين. 

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