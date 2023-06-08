الرئيس الكيني يطالب بتوحيد العملة في التجارة وجعل إفريقيا منطقة حرة.. فيديو

قال الرئيس الكيني وليام روتو، إنه يتمنى أن تكون هناك صناعات خالية من الكربون بحلول عام 2050، مؤكدًا ضرورة استغلال الفرص المتاحة في قارة إفريقيا؛ من أجل الاستثمار فى البنية التحتية.

وأضاف الرئيس الكيني خلال كلمته بفعاليات قمة "كوميسا" الـ22 في زامبيا، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "يجب أن يكون هناك تقدم، ويكون هناك مجتمع صديق للبيئة، وكذلك تحسين مصادر الطاقة بقارة إفريقيا".

وأشار إلى أن جائحة كورونا تسببت في أزمة صعبة لجميع الشعوب، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل بالتعاون مع جميع دول القارة من أجل تحقيق الانتعاش الصحي.

وأوضح أن كينيا بذلت جهدًا كبيرًا مع العديد من الدول لتحسين مصادر الطاقة، متابعًا: "أتمني بحلول عام 2050 أن تكون هناك صناعات خالية من الكربون".

كما طالب رئيس كينيا الجميع بالتعاون من أجل تحقيق الأفضل لإفريقيا، وتوحيد العملة في التجارة الإفريقية وزيادة الاستثمارات بنسبة 60%، وجعل إفريقيا منطقة حرة للتجارة.