منتخب السباحة بالزعانف للناشئين في معسكر مغلق استعدادًا لبطولة العالم

تتواصل استعدادات المنتخب المصري لناشئي السباحة بالزعانف قبل المشاركة في النسخة الثامنة عشر من بطولة العالم والمقررة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري في حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي، ويعقبها بطولة العالم للماسترز يومي 25 و 26 من نفس الشهر.

ويتواجد المنتخب الوطني بقيادة شريف حبيب المستشار الفني للاتحاد، في معسكر مغلق، استعدادًا للبطولة حيث يخوض التدريبات على فترتين يوميا، بوجود قائمة تضم 28 لاعبًا بواقع 14 لاعبًا و14 لاعبة.

ويضم منتخب الناشئين كلا من: "مهاب إيهاب حلمي، وزياد محمد أحمد، وعمر محمود محمد، وأحمد عمرو محمد، وعبد الرحمن محمد سعد، ومحمد عصام قناوي، وأحمد محمد عوض، وحسن محمد عادل، وإبراهيم أحمد فتحي، وطارق حسن السيد، وعمار أحمد عبد العزيز، ومحمد هاني أبو العينين، ومحمود محمد محمدي، ومحمد طاهر السيد".

فيما يتكون منتخب الناشئات من: "ملك محمد أبو العلا، وغادة محمد أحمد، ومريم محمد حلمي ، ورودينا شريف مسعد، وعلياء إيهاب عبد المنعم، وسلمى سعد محمد، وجودي رضا محمد، ومنة الله محمد مصطفى، وريناد تامر شعبان، ومنة محمد فؤاد، ولوجين محمد شوقي، ونهى محمد عبد الوهاب، وجنى محمد فتحي، وسما زكريا البغدادي".

وأوضح سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ، أن المنتخب يضم أفضل العناصر في هذه الفئة العمرية، مشيراً إلى أنه تم اختيار أعضاء المنتخب بناء على نتائج كأس مصر الذي أقيم مارس الماضي، ويقوم الجهاز الفني بإقامة معسكر مغلق للاعبين واللاعبات مع التدريب صباحا ومساء إلى جانب التدريبات البدنية .

وقال، كلنا ثقة في قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج وحصد العديد من الميداليات، وأدعو الجمهور المصري لمساندة الفريق خلال البطولة".

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من المدربين "فارس محمد أبا زيد، وعبد الله عبد الجليل، وأحمد رمضان بخيت، وكريم حمدي القماش، ومحمد يحيى زكريا، ووائل سعد زغلول، وحسن هاني منير، وخالد إبراهيم خليل، وأحمد ربيع حسين (أحمال بدنية)".

وصرح فارس أبا زيد، مدرب سباحى المنتخب، بأن الاستعداد للبطولة القادمة يسير بكل قوة لتحقيق أفضل نتيجة والاستفادة من إقامة البطولة هنا في مصر .

وأضاف مدرب المنتخب، أن جميع العناصر المتواجدة بالقائمة النهائية في كامل التركيز والجاهزية والكل يقدر المسؤولية وكلنا ثقة في قدرتهم على رفع العلم المصري على منصة التتويج.

وأكد الثنائي محمد طاهر وجنى فتحي لاعبا المنتخب على كلام المدرب، وأنهما مع زملائهم في الفريق يخوضون التدريبات داخل المعسكر الأخير بكل قوة على الصعيدين الفني والبدني، كما إنهم يتحدثون جميعا عن رغبتهم في تحقيق ميداليات يجميع السباقات، كما وجها الشكر نيابة عن باقي الفريق لكل أعضاء الاتحاد المصري وعلى رأسهم سامح الشاذلي رئيس الاتحاد لكل ما يبذلونه من أجل توفير كل سبل الراحة لهم منذ بداية المعسكر.

يذكر أن النسخة الحالية من البطولة ستحقق رقما قياسيا في إعداد المشاركين حيث تخطى العدد 400 لاعب يمثلون نحو 40 دولة يتنافسون على أرض مصر.